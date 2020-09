Tous à bicyclette pour une balade douce organisée par l'Orange Bleue

ATELIERS DE SENSIBILISATION

>> Test de vélos et de trottinettes électriques avec le service Mobilité du Grand Chalon,

>> Questionnaire et accompagnement sur la mobilité douce,

>> Présentation des projets soutenus par l’Association Chalonnaise

de Transition Énergétique (forêt gourmande...),

>> Parcours vélos et trottinettes pour les enfants,

>> Diagnostic complet de votre vélo, conseils contre le vol et présentation de l’opération «coup de pouce» par l’espace Pama (Partage et Mobilités Actives), >> Calcul de son empreinte carbone,

>> Conseils et vente d’un large choix de cycles avec Cyclopassion,

>> Les bienfaits de l’activité physique avec l’Espace Santé Prévention. MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Venez avec votre panier et faites le plein de produits locaux, volailles de Bresse, tisanes composées, sirops de plantes, miel...

BALADE DOUCE À LA DÉCOUVERTE DES PRODUCTEURS LOCAUX

Au départ des mairies de quatre villes, les cyclistes, guidés par un encadrant, em- pruntent les pistes cyclables, pour se rendre chez un producteur local avant de retrou- ver le coeur de Saint-Marcel et découvrir les difféfrents ateliers (parcours de 8 à 9 km).

Inscriptions obligatoires par mail ( [email protected] ) ou par téléphone 03 85 42 24 15.

Chaque groupe sera limité à 10 personnes en comprenant l’encadrant. Le lieu et l’heure de rendez-vous sont identiques pour chaque départ, 9h aux mairies de Allériot, Châtenoy-le-Royal, Ouroux-sur-Saône, Saint-Marcel.

Lien permettant de visualiser les parcours :

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/2020-09-26-saint-marcel- velosursaone_485634#14/46.7722/4.9192

Pique-nique tiré du sac : et si on essayait le local et le zéro-déchets... Vous découvrirez avec le Grand Chalon,

les idées et les astuces pour limiter les emballages.

Port du masque obligatoire lors des regroupements et respect des gestes barrières