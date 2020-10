Parents solo et ses marmots - Une pièce de théâtre créée à l'initiative de l'Orange Bleue

Le 27 novembre au Réservoir - Attention réservation obligatoire.

PARENT SOLO ET SES MARMOTS

LE VENDREDI 27 NOVEMBRE I 14H30 & 20H30

AU RESERVOIR DE SAINT-MARCEL

Qu’est-ce que ça fait vivre, qu’est-ce que ça fait traverser d’être parent solo ?

D’avoir l’entière responsabilité de ses enfants, dans le présent et dans l’avenir ?

Une pièce de théâtre basée sur les témoignages et les ateliers créatifs menés dans le cadre des animations familles de la commune. Cette création à l’initiative de l’Orange Bleue en partenariat avec la CAF décline bien des aspects de la monoparentalité : joies, galères, questions, organisations, et autres inattendus et cadeaux du quotidien !





Ateliers et création du spectacle menés par Valérie Gaudissart, en collaboration avec Morton Potash, Sidonie et des comédiennes amateurs (Sylvie, Patricia, un travailleur social de la CAF et 3 mamans et leurs 2 animatrices famille) .

Avec le soutien du REAAP et le Conseil Régional.