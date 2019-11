Le calendrier de l'Orchestre d'Harmonie de Saint-Rémy / Les Charreaux est en cours de distribution

Les musiciens de l'Orchestre d'Harmonie Saint - Rémy - Les Charreaux proposent, aux habitants de Saint-Rémy et des Charreaux, leurs calendriers édition 2020.

L'Orchestre et son École de musique associée participent, tout au long de l'année, à l'animation culturelle de nos territoires à travers de nombreux concerts, défilés et aubades. L'opération calendriers, qui mobilise l'ensemble des musiciens, a débuté le dimanche 3 novembre 2019 et se poursuivra le dimanche 10 novembre 2019 de 9h. à 13 H.

Vous reconnaitrez facilement les musiciens, habillés de leur tenue officielle bleu turquoise.