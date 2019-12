Dans sa boutique éponyme, Les Fleurs d’Elodie, Elodie Burdin vit sa passion depuis 11 ans !

Cela fait 11 ans qu’Elodie a créé « Les Fleurs d’Elodie » 1 place du pont paron à Saint-Rémy, juste à côté du Crédit Agricole et son grand parking. Un quartier qu’elle affectionne tout particulièrement : « Un bel emplacement proche d’autres commerces très attractifs ! » dit-elle.

En cette période de fêtes de fin d’année, couronnes de l’avent, sapins givrés et couronnes de portes ont envahi les étals des Fleurs d’Elodie. Et pour la décoration florale de votre table festive ou encore la réalisation de bouquets et compositions florales, n’hésitez pas à faire appel aux talents d’Elodie et son équipe.



La boutique sera exceptionnellement ouverte les lundis 23 et 30 Décembre.



Si vous souhaitez en savoir plus sur Les Fleurs d’Elodie : CLIQUEZ LÀ

Les fleurs d’Elodie, 1 place du pont paron à St Rémy (03 85 44 14 22)

Facebook Les Fleurs d’Elodie







CJ