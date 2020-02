MUNICIPALES - Florence Plissonnier officialise sa candidature à un 2e mandat

Pas vraiment une surprise de la part du maire sortant, mais l'officialisation a été prononcée ce jeudi.

C'est avec le sourire que Florence Plissonnier, a officialisé sa candidature à un second mandat à la tête de la mairie de Saint-Rémy. L'une des dernières de l'agglomération a annoncé sa candidature. A l'occasion de ce point presse, la première magistrate de Saint Rémy a rappelé les conditions qui lui avait permis de remporter l'élection en 2014 dès le premier tour, "celles du changement". Du coup, pas question de changer les valeurs d'il y a 6 ans, et le nom de la liste restera à l'identique, "Saint Rémy Citoyenne".

"Se préoccuper et agir au quotidien avec les San Rémois, c'est qui m'a motivé tout au long du mandat qui touche à sa fin. Notre challenge a été de redresser les finances très dégradées de la ville et reprendre intégralement la gestion de notre patrimoine communal, tout cela dans un contexte de chute des dotations de l'Etat. On a relevé le défi avec détermination et succès" a précisé Florence Plissonnier. "Education, sport, environnement, sécurité et espaces publics ont été au centre de nos préoccupations".

"La dynamique est enclenchée et nous devons la poursuivre" a-t-elle lancé, avant de préciser qu'elle se refusait de noyer les boites aux lettres de tracts et autres, "on ne peut défendre l'environnement et ne respecter ce principe". Une communication qui se voudra sur le terrain avec un certain nombre de cafés-citoyens et bien sûr deux réunions publiques annoncées. Une première le 19 février à 19h30 à la Taverne, qui sera l'occasion de présenter la liste de ses colistiers ainsi que le programme proposé pour la prochaine mandature, et une seconde fixée au 12 mars à l'Espace Brassens à 19h30.

Laurent Guillaumé