MUNICIPALES - A Saint Rémy, Florence Plissonnier répond aux questions d'info-chalon.com

Quel est votre état d’esprit en cette veille d’élection ?

Je suis sereine avec la satisfaction du travail accompli. Quand nous avons repris la gouvernance de notre ville et avons trouvé la situation dégradée à laquelle nous ne nous attendions pas, nous nous sommes engagés à redresser nos comptes publics et impulser un autre mode de fonctionnement de notre administration. Nous avons réussi tout en menant des projets stimulants et ambitieux. En regardant en arrière, je vois la quantité d’énergie, d’engagement et de travail accompli et je ne peux être que fière de mon équipe et des services municipaux.

Avec du recul, sur ce premier mandat quels sont vos regrets ?

Je regrette bien évidemment que les aspects financiers nous aient limités dans notre action. C’est un mandat qui s’est déroulé durant une période de redressement des comptes publics initiés par l’Etat qui nous a supprimé 1,7 millions d’euros de recettes. Notre situation financière dans le rouge ne nous permettait pas d’absorber cette baisse considérable des recettes sans faire de la gestion financière notre priorité.

Nous nous en serions bien passés car nous avions d’autres projets que nous aurions voulu mener plus rapidement.

A l’heure où le nombre de personnes s’interrogent sur le futur et les questions environnementales, que proposez-vous à Saint Rémy ?

Depuis 6 ans, la préservation de l’Environnement est une de nos priorités avec une adjointe et un service dédiés.

Depuis toujours, nous avons une forte conscience de notre responsabilité à proposer des actions significatives comme nous l’avons fait sur ce mandat. Pour mémoire, nous avons créé la première journée écocitoyenne sur le Grand Chalon dès juin 2014.

Nous avons revu notre façon de travailler les espaces verts , les plantes vivaces ont remplacé les annuelles, l’utilisation de produits phytosanitaires a disparu, nous favorisons la biodiversité (installations de ruches, distribution lors des réunions de quartiers de graines mellifères, l’hydromulching pour le fleurissement des pieds de mur, la fauche tardive avec la réalisation des bottes de foin, le prêt d’un terrain pour l’installation de l’association des « croqueurs de pommes » et la plantation de 80 arbres fruitiers). L’extinction de l’éclairage public et notre participation au jour de la nuit sont d’autres illustrations de notre implication pour préserver la biodiversité parmi tant d’autres.

Nous avons travaillé sur la gestion de nos déchets en créant des composteurs collectifs sur le domaine public et au niveau du restaurant scolaire où a également été impulsée une sensibilisation auprès des enfants et une démarche de circuits courts et bio.

Ces questions environnementales sont une des préoccupations de nos administrés et notamment des jeunes dont la voix est portée par le Conseil Municipal des Jeunes avec qui nous travaillons.

Nous souhaitons aller encore plus loin en impulsant « Saint Rémy cyclable pour tous » en mettant en œuvre le « Plan Vélo » pour favoriser la mobilité cyclable sur l’ensemble de la commune. Nous souhaitons sensibiliser tous les acteurs du territoire : les administrés, les écoles, les agents municipaux, les entreprises, etc.

Nous allons également lancer une grande campagne de sensibilisation au Zéro Plastique, démarche également initiée au restaurant scolaire.

Afin de maintenir et de développer notre patrimoine arboré, nous allons créer un espace avec la plantation d’une trentaine d’arbres.

En concertation avec le Grand Chalon, nous participons à la réalisation du parc écologique et sportif sur les quais de Saône.

Nous lancerons également des actions comme, l’organisation d’une gratifiera le 17 mai en partenariat avec le Grand Chalon, la mise en place d’un poulailler à l’Escale, la création d’un observatoire avicole sur les zones humides de la Thalie.

L’étude d’installation de panneaux solaires sur les principaux bâtiments publics et la mise en place d’une borne électrique sur le parking de l’Espace Brassens seront également lancées.

Quels sont les points forts sur lesquels vous souhaitez emmener Saint Rémy pour les 6 prochaines années ?

Les points forts sont :

Permettre à tous d’accéder à une qualité de vie et de travail optimale facilitant leur développement : les scolaires, les équipes éducatives, les entreprises, les agriculteurs, les associations, etc. avec notamment la création d’un « village » Séniors , l’extension des équipements sportifs et la poursuite de la rénovation des voiries.

Etre exemplaire et moteur sur des actions novatrices et ambitieuses en termes de développement durable avec « le Plan Vélo » entre autre.

Illustrer notre commune par des partenariats de grande qualité et notre offre culturelle pour tous : festival musical, salon des auteurs, exposition à ciel ouvert d'œuvres des étudiants de l'EMA Fructidor entre autre.

Mettre les moyens nécessaires afin que Saint Rémy soit une ville accueillante où il fait bon vivre en toute sérénité.

. Optimiser notre gestion rigoureuse et transparente en matière de dépenses publiques en offrants des services de qualité tout en maintenant la stabilité de la fiscalité.

A celles et ceux encore indécis pour dimanche prochain, que leur répondez-vous ?

Je leur dirais de venir voter nombreux pour soutenir notre action afin que la dynamique enclenchée ces dernières années continue. Ces résultats avérés sont relayés au-delà de notre commune et contribuent à attirer la confiance des financeurs, des forces vives qui n’hésitent pas à nous suivre et à investir sur notre territoire.

Je leur dirais que pour mener cette mission, j’ai besoin de tous les San Rémois, de leur énergie, de leurs points de vue, quels qu’ils soient, puisqu’ils nous font avancer chaque jour.

Enfin je leur dirais que ma seule motivation est le bien-être et la satisfaction des San Rémois et que la fierté qui est la mienne lorsqu’ils m’ont accordé leur confiance il y a 6 ans ne m’a jamais quitté.

Continuons ensemble la dynamique : mon seul parti c’est Saint Rémy !