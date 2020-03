La boulangerie du Pont Paron fermée jusqu'à nouvel ordre

Chers clients,

C est après des heures de réflexion et de questions, souvent sans réponses, que nous fermerons la boulangerie à partir du mardi 24 mars, sans vous donner de date de retour.

( nous attendrons la levée du confinement par le gouvernement).

Commerce de proximité et confinement, comment faire...

Pour le bien de tous nos salariés mais aussi pour Vous, nos clients, il va falloir un temps donné rester chez soi.

Notre décision en tant que commerçants est la plus difficile...

Mais nous aurons la fierté demain, de vous regarder dans les yeux et de savoir que cette décision était la bonne.

J espère que ces quelques mots trouveront écho dans votre cœur, votre raison, votre compréhension.

Toute l équipe de la Boulangerie Le Pont Paron souhaite vous revoir très vite, en pleine forme.

Prenez soi de vous.

À bientôt.