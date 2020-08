Aux portes de Chalon, "Ma Campagne" un cadre bucolique méconnu

Les Berges de Saône représentent à elles-seules un cadre hors norme.

Depuis quelques semaines, le restaurant "Aux Berges de Saône", plus communément connu sous le nom de "Ma Campagne" pour sa partie hôtellière, quai Bellevue à Saint-Rémy, a opéré quelques menus changements. Ouvert du mardi soir 18h au dimanche 16h, c'est un cadre véritablement unique qui s'offre à vous. L'établissement a mis en place des formules à partir de 23 euros - grenouilles - pour assouvir vos envies de fritures ou de grenouilles. Des nouvelles formules, à découvrir. Souffrant d'une situation géographique particulière, on préfère finalement voir une situation exceptionnelle en bord de Saône. Pour votre stationnement et la tranquillité d'accès, il vous est recommandé d'emprunter l'itinéraire par Lux plutôt que celui du quai Bellevue.

Téléphone de l'établissement - 03 85 48 33 80