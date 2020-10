Parrains, marraines des ruches, les abeilles vous offrent leur miel

Les parrains et les marraines des ruches, installées dans le verger conservatoire et le cimetière de St Rémy, ont reçu de la municipalité leurs pots de miel pour cette 2ème année de récolte.

Devenir parrain ou marraine d’essaims, initiative lancée par la municipalité de Saint Rémy, a permis d’installer 5 ruches sur la commune. 4 ruches sont le fruit de la contribution participative de 24 personnes sous forme de dons et 1 ruche appartient à la mairie.

Les parrains marraines présents ce samedi matin ont reçu des mains de Florence Plissonnier, Maire de la commune, un nombre de pots de miel correspondant au montant du don participatif. Ce n’est pas moins de 72 pots qui seront distribués à l’ensemble des donateurs, fruit du travail de Sylvain Invernizzi apiculteur qui s’occupe des ruches. Amélie Vion, adjointe à la culture et à l’environnement ainsi que Pascale Barbier, adjointe à la solidarité étaient à leur côté pour cette distribution.

Sylvain Invernizzi a expliqué comment s’est déroulé cette saison, les problèmes rencontrés avec le confinement comme la prolifération des frelons et guêpes (ce qui est très mauvais pour nos abeilles), les essaimages tôt avec les beaux jours et parfois l’incompatibilité entre les abeilles et une nouvelle reine introduite dans la ruche. De chaque ruche est récolté environ 20Kg de miel si toutes conditions sont bonnes.

C.Cléaux