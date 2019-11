Chalon sur Saône accueillera la 11e Edition du Forum Economique du Medef de Saône et Loire

Plus de 400 personnes déjà inscrites pour le rendez-vous fixé au 5 décembre avec plusieurs personnalités de renom attendues dont notamment l'ancien chef d'Etat-Major des armées françaises, le Général Pierre de Villiers, Nicolas Bouzou - économiste, Alain Simon - spécialiste de géopolitique et André Luc Molinier, le Monsieur Europe du Medef.

Habitué des salons du Colisée à Chalon sur Saône, cette édition du Forum Economique de Saône et Loire, porté par l'organisation patronale du MEDEF se tiendra pour la première fois au coeur du Colisée, directement sur le parquet de l'équipe phare chalonnaise. "Entre fake news, tweets dévastateurs, poudre de perlimpinpin et grève nationale, le Forum Economique 2019 vous aidera à prendre de la hauteur dans cet environnement incertain et à comprendre le monde d'aujourd'hui pour pouvoir mieux décider pour demain", tel est le message lancé par toute l'équipe du MEDEF de Saône et Loire, présidé par Laurent Letourneau.

A ses côtés, ce 5 décembre, ce sont plusieurs personnalités qui sont attendues et qui présenteront leurs visions respectives. Le Général Pierre de Villiers qui avait défrayé la chronique après avoir démissionné de son poste de chef d'état-major des armées, en froid avec le Président de la République, viendra expliquer sa vision "du chef". Une vision qui connait un large succès en librairie après la publication de son deuxième livre chez Fayard. Très sollicité pour exprimer sa vision, Pierre de Villiers devrait connaitre un réel engouement au Colisée.

Autre personnalité invitée par le MEDEF de Saône et Loire, Nicolas Bouzou, économiste et auteur avec Luc Ferry en 2019 de « Sagesse et folie du monde qui vient ». Il nous dira si nous sommes à la veille d’une crise économique et quelles sont les conditions qui permettront à la sagesse de l'emporter sur la folie ? Alain Simon, spécialiste géopolitique abordera quand à lui le portrait du monde en 2019. Enfin, André Luc Molinier, du MEDEF National "nous dira si l’Europe est sur le point de sortir de l’Histoire et si la montée en puissance des nationalismes et populismes marquera la fin définitive des espoirs européens de peser sur le monde ?".

Laurent Guillaumé