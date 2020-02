ECONOMIE SAONE ET LOIRE - Joli succès pour la 2e Edition de la Journée des Adhérents et Partenaires de la CPME71

Succès renouvelé pour la CPME 71 qui réunissait ses adhérents ce jeudi dans les salons du Colisée à Chalon sur Saône.

Journée riche en échanges de toutes sortes pour les adhérents et partenaires de l'organisation patronale de la CPME 71. Après le succès de la première édition, l'année dernière, la CPME avait souhaité renouveler l'expérience dans un contexte similaire, permettant à chacun de venir présenter son entreprise et ses prestations, une mise en réseau nécessaire alors que trop souvent les entreprises se méconnaissent entre elles, et oublient que la compétence recherchée se trouve parfois à quelques kilomètres de là.

Tout au long de la journée, les échanges ont été fructueux pour se solder en fin de journée par la traditionnelle assemblée générale et la présentation des rapports moral et financier, présentés par Jean Vient, Président qui a remis son mandat, après deux ans de présidence intérimaire. Thierry Buatois, a été élu nouveau Président de l'organisation patronale au cours de la première réunion du conseil d'administration renouvelé.

Laurent Guillaumé