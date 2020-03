Les impacts du coronavirus sur l’activité des PME en Saône et Loire

À la lecture des résultats de cette enquête*, il apparaît aujourd’hui très clairement que les PME françaises sont de plus en plus impactées par la propagation du virus.

« Ainsi, détaille Damien-Marie GIraud – Secrétaire général de la Cpme71- , 54% des entreprises exportant vers les zones infectées rencontrent des difficultés tandis que 39% important des marchandises en provenance de ces mêmes pays ont des problèmes d’approvisionnement. De même, 53% des entreprises dont l’activité dépend du secteur touristique observent déjà une baisse de leur chiffre d’affaires (CA). Sans surprise, l’inquiétude grandit. Si nos chefs d’entreprise n’étaient, la semaine dernière, que 51% à être inquiets pour leur activité, ils sont cette semaine 68%. » « Face à cette situation, constate-t-il, ils sont 66% à attendre des mesures de soutien et d’accompagnement du gouvernement. » « En ce qui concerne les mesures à prendre face à la propagation du virus, poursuit le Secrétaire Général dans son analyse, les chefs d’entreprise sont 67% à s’estimer suffisamment informés sur la conduite à tenir. S’il est à observer que 56% d’entre eux n’ont pas pris de mesures spécifiques de protection contre le Covid-19, ils sont néanmoins opposés à ce que le gouvernement prenne des mesures sanitaires interférant davantage dans la vie des entreprises. » « La CPME se mobilise donc pour soutenir et accompagner les entreprises françaises dans cette période difficile, et notamment les artisans, TPE et PME qui sont les plus fragiles, précise le Président Thierry Buatois. C’est pourquoi, après avoir obtenu que le cas de force majeure puisse s’appliquer aux difficultés provoquées par le coronavirus, face à la détérioration de la situation , la CPME souhaite voir étudiée la mise en place d’un état de catastrophe naturelle sanitaire». Télécharger les résultats de l'enquête