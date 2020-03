CORONAVIRUS - Mesures d’accompagnement mobilisables pour les entreprises en Saône et Loire

Pour disposer d’informations et recommandations concernant le coronavirus Covid-19 :

– www.gouvernement.fr/info-coronavirus

– pour toutes questions non médicales, plateforme téléphonique nationale gratuite, 24 h sur 24, 7 jours sur 7 : 0 800 130 000.

– suivre les informations diffusées par l’ARS Bourgogne-Franche-Comté : https://www.bourgogne- franche-comte.ars.sante.fr/, Twitter et Facebook @arsbfc et par la Préfecture de Saône-et-Loire : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/, Twitter et Facebook @Prefet71