La CPME propose son aide au gouvernement pour organiser la collecte des stocks de masques inutilisés

De très nombreuses entreprises se voient aujourd’hui contraintes, volontairement ou non, de cesser leur activité et ce, notamment en raison de la fermeture de leurs clients, de leurs fournisseurs ou de leurs donneurs d’ordre. En outre, de plus en plus de salariés dont les postes sont incompatibles avec le télétravail, craignant pour leur santé personnelle, mettent en avant les message sanitaires gouvernementaux pour demander à arrêter le travail.



"Or, souligne Thierry BUATOIS, Président de la CPME 71, certaines de ces entreprises à l’arrêt disposent encore d’un stock de masques de protection dont elles n’auront plus l’usage. Dans le même temps, les acteurs sanitaires et médicaux mais aussi les activités indispensables à la continuité économique minimale de la France, manquent cruellement de masques.

C’est pourquoi nous demandons au gouvernement d’organiser la collecte de ces masques désormais inutiles pour les mettre à disposition de ceux qui en ont le plus besoin.

La CPME propose bien entendu son appui pour la mise en œuvre pratique de cette collecte, via le relai de nos 117 unions territoriales présentes partout sur le territoire national au plus près des artisans, TPE et PME."

"Dans un même temps, Le Grand Chalon s'inscrit dans cette demande, c'est pourquoi nous relayons sans réserves l'Appel aux entreprises du territoire :



Message du Centre Hospitalier William Morey de Chalon

En préparation à la montée en puissance de l’épidémie de coronavirus et pour faire face à une pénurie d’équipements de protection, le centre hospitalier de Chalon est à la recherche de :

⁃ Masques chirurgicaux (même périmés)

⁃ Masques filtrants ffp1, 2 ou 3 (même périmés)

⁃ De surblouses en textile non tissé manches longues

⁃ De tabliers de protection imperméables

⁃ De tenues type tyvex

⁃ De gants à usage unique type nitrite

Merci de contacter Monsieur DURRANC, Directeur des achats du centre hospitalier de Chalon sur Saône pour le don de ces consommables : [email protected]

Merci pour votre aide et votre soutien en ces temps de crise."