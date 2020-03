La vie d’un artisan ou d’un ouvrier du BTP vaudrait-elle moins que celle de n’importe quel autre citoyen ? La CAPEB Saône et Loire adresse une lettre ouverte à Muriel Pénicaud

Alors, non, Madame la Ministre, nous ne sommes pas « inciviques » quand nous interrompons pour de justes causes nos chantiers afin de répondre aux injonctions sanitaires justifiées du Président de la République et du Premier Ministre. Nous réagissons aussi en citoyens solidaires et conscients.

Alors, non, Madame la Ministre, nous ne souhaitons pas profiter du chômage partiel comme vous l’insinuez sans fondement. C’est juste un droit que nous voulons faire valoir pour nos compagnons empêchés de travailler et qui ne sont pas des sous-citoyens ! Avez-vous oublié que par nos cotisations patronales et salariales et par nos impôts, nous contribuons largement et depuis toujours au financement de l’Etat, à l’effort productif français et donc aujourd’hui à « l’effort de guerre » ?

Alors non, Madame la Ministre, nous ne battons pas en retraite ! Au contraire, nous nous organisons face à cet ennemi dangereux, invisible, qui progresse rapidement afin d’être, le moment venu, en capacité de contre-attaquer pour relancer l’économie ! Et cela, au prix d’un terrible sacrifice pour nous : le risque de voir disparaître nos petites entreprises faute de production ! Fermer les entreprises que nous avons créées et pour lesquelles nous donnons tout, c’est un véritable crève-cœur !

Vous le voyez, Madame la Ministre, nous sommes bien loin de votre caricature de salon !

Alors, pour tenir des propos aussi indignes, dans une telle situation, quelle est donc pour vous la valeur d’un homme de chantier ? Vaudrait-t-elle moins que celle des autres citoyens ?

La Déclaration des Droits de l’Homme nous rend tous égaux – vous et nous ! Et votre fonction ne vous autorise en rien à nous mépriser, ni à nous donner de si pitoyables leçons !

Les artisans et les entreprises du bâtiment, pourtant, vous les vénérez pour sauver Notre- Dame, pour réparer après les tempêtes, pour former des apprentis, pour insérer des demandeurs d’emploi, pour accueillir des migrants, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour favoriser l’accessibilité et le maintien à domicile...

Les hommes et les femmes du bâtiment, sont parmi les professionnels les plus courageux de France et ils ne méritent en aucune façon vos offenses. Réservez donc vos charges à la lutte contre le Covid19.

Je tiens à vous rassurer : jamais, nous ne nous rendrons ! Nous serons toujours là pour tenir la ligne de front, pour travailler durement, pour soutenir l’économie, mais nous le ferons dans des conditions de préparation intelligentes et de sécurité sanitaire optimales et certainement pas aveuglément et au détriment de la santé et de la sécurité de nos compagnons et de nos clients !

Soyez donc aussi responsable que nous, Madame la Ministre. Appelez à nous rassembler pour travailler avec vous afin de prendre les dispositions pratiques de bon sens qui nous permettront de soutenir efficacement l’économie de la France en cette période exceptionnelle. C’est cela que nous attendons de vous, Madame la Ministre. Rien d’autre !