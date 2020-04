CORONAVIRUS - On vous nourrit, mangez local !

Votre site info-chalon.com s’associe au journal L’Exploitant Agricole de Saône-et-Loire pour vous mettre l’Eau à la bouche en cette période de confinement en vous proposant une série d’articles (issus de Jemangeterroir.fr) sur des producteurs locaux faisant de la vente directe. L’occasion de sortir faire ses courses à la ferme ou se faire livrer des produits locaux de qualité à domicile via le site de la Chambre d’Agriculture, Jveuxdulocal.fr.

Rien de tel pour le consommateur que de se procurer ses produits alimentaires en direct chez le producteur. C’est ce que propose depuis le mois de février dernier

le Gaec de Marnizot dans son tout nouveau point de vente.

Sur la route menant de Chalon à Buxy, il est conseillé de faire une halte, forcément gourmande, au hameau “le Marnizot”. C’est à cet endroit précis qu’est installé le Gaec. Avec, à sa tête, Dominique Prost, associé à ses deux filles, Delphine et Séverine. Auxquels il convient d’ajouter une autre sœur, Pauline, salariée, et leur frère, Damien, aide familial. Ils ne sont pas trop de cinq pour gérer au mieux une exploitation de 116 hectares. Car c’est la corne d’abondance en terme de productions.

Au plus près des clients

Il s’agit, en effet, de s’occuper de 120 vaches laitières de race montbéliarde. Qu’il faut traire deux fois par jour. L’autre partie importante de l’exploitation prend la forme de maraîchage avec tous les légumes de saison à l’image des tomates, des salades, des carottes, des choux, des choux-fleurs, des radis et autres poireaux. Déjà très présent sur les marchés locaux, le Gaec du Marnizot a souhaité proposer à son habituelle clientèle de venir se servir directement sur l’exploitation. Avec, en conséquence, la création d’un point de vente ouvert depuis le mois de février dernier. En dehors des légumes, il est possible de trouver une grande variété de produits laitiers transformés sur place.

Sucré et salé

À commencer par les yaourts. Qu’ils soient nature, aromatisés (à la vanille, à la fraise, à la framboise, au citron et à la noix de coco) ou brassés (à l’ananas, à la cerise, à l’abricot, à la myrtille et aux fruits exotiques). Sans oublier les crèmes dessert à la vanille, au chocolat et au caramel, ainsi que les fromages blancs en faisselle. Côté salé, on citera bien évidemment le fromage crémeux ainsi que les fromages, nature ou aromatisés (échalotes, tomates séchées, ail et fines herbes). Mais aussi les très appréciés beurre et crème. Des produits qu’il est possible de trouver dans le point de vente le mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h, le vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30 ainsi que le samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h. « Nous souhaitons, à travers les circuits courts, valoriser au mieux des produits de qualité. D’autant plus que les consommateurs sont de plus en plus soucieux de connaître la provenance de ce qu’ils mangent ».

La matière première

Pour parvenir aux produits laitiers d’excellence proposés par le Gaec Marnizot, yaourts, crèmes dessert et autres fromages blancs, il faut du lait ! Il s’agit, en effet, de s’occuper de 120 vaches laitières de race montbéliarde.

Gaec du Marnizot

Le Marnizot

71390 Buxy

Tél. 03.85.92.03.15 - 06.86.93.24.74

[email protected]