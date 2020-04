Les Arts et Métiers se mobilisent pour aider la reprise d’activité dans les TPE/PME industrielles

Arts et Métiers et la Société des Ingénieurs Arts et Métiers (anciens élèves) ont conçu un programme d’aide pour les TPE/PME, confrontées à la mise en œuvre de mesures de protection sanitaire de leurs collaborateurs, lors du redémarrage de leur activité.

Ce programme, intitulé GARAS (pour Guide d’Accompagnement de Reprise d’Activité Sécurisée), comprend :

Les informations de protection sanitaire nécessaires à la reprise du travail (aménagement des postes de travail et des horaires, organisation et logistique…)

La proposition d’accueillir dans l’entreprise un élève-ingénieur des Arts et Métiers, pour mettre en œuvre ces différentes mesures, dans le cadre d’un stage adapté à cette mission et intégré dans son parcours académique. 1 500 élèves-ingénieurs de première année sont notamment mobilisables pour un stage d’assistants-ingénieurs.

GARAS est le premier projet d’un ensemble plus large de services, que la communauté Arts et Métiers entend mettre au service du redémarrage de l’industrie française.

D’autres actions sont mises en œuvre :

Par les Arts et Métiers au travers du programme « Tech to PME » qui vise à aider les PME à maitriser de nouvelles technologies, mais aussi d’une offre de formation continue qui peut être réalisée à distance ou en présentiel

Par la Société des Ingénieurs Arts et Métiers, via un réseau d’experts (Rexam) dans les domaines de l’industrialisation, de l’organisation ou de la logistique ou par une offre d’accompagnement professionnel individualisé (Pôle Carrière).

GARAS s’intègre dans la stratégie déployée par Arts et Métiers en tant qu’acteur socio-économique au service des territoires et de l’industrie et répond aux missions statutaires de la Société des anciens élèves de promotion des métiers de l'ingénieur.

En s’appuyant sur ses huit campus répartis sur l’ensemble du territoire, Arts et Métiers veut proposer une offre de service au plus près des entreprises de toutes tailles.

Dans le contexte de crise sanitaire que connait la France, la communauté des Arts et Métiers a déjà manifesté sa solidarité avec les personnels soignants, en concevant et fabriquant des visières de protection. La capacité de production des campus des Arts et Métiers, combinée à la mobilisation des élèves disposant d’imprimantes 3D à leur domicile, permet de produire par cette technologie et par injection plastique plus de 6 000 visières chaque semaine, qui sont remises directement à des établissements proches des campus.

Contact entreprises : [email protected]