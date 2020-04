Assurance perte d’exploitation : la CPME salue les compagnies qui ouvrent la voie

Communiqué de presse

La CPME plaide depuis plusieurs semaines pour une prise en charge par les assureurs des pertes d’exploitation des TPE-PME assurées pour ce risque.

« Nous nous réjouissons d’avoir été partiellement entendu, déclare Thierry BUATOIS – CPME 71 ;

Plusieurs compagnies soucieuses de la nécessité d’accompagner et de soutenir leurs clients professionnels dans une période plus que difficile, se sont en effet engagées dans cette voie se félicite-t-il ».



« Ainsi, précise le Président BUATOIS, le Crédit Mutuel et CIC Assurances verseront à leurs clients ayant souscrit une assurance multirisque professionnelle avec perte d’exploitation, « une somme correspondant à une estimation forfaitaire de perte de revenus de chaque secteur économique pendant cette période ».

« Nous ne pouvons que saluer ces engagements exemplaires et appelons les autres compagnies à mettre en place rapidement des dispositifs similaires ».

« Il est en effet important et utile, réclame-t-il, que les assureurs, au-delà des arguments strictement juridiques, certes parfaitement recevables, fassent preuve de solidarité vis-à-vis des plus petites entreprises.

C’est aujourd’hui chose faite pour un certain nombre d’entre eux. Nul doute que les autres ne tarderont pas à suivre ».