La fédération des entreprises du bâtiment de Saône et Loire va commencer la livraison à ses adhérents

Depuis le début du confinement soit le mardi 17 mars, la FFB BTP 71 a décidé, avec l’accord de son Président Fabien ROSSIGNOL, d’organiser une cellule de crise « COVI19 » dans ses bureaux à Macon permettant ainsi de garder le contact avec ses adhérents.

Durant cette période, le législateur a pris un certain nombre de décisions qui ont impacté l’activité du Bâtiment, notamment sur notre territoire.

Le pôle juridique de la FFB BTP 71 n’a cessé d’informer, d’éclairer et de documenter les chefs d’entreprise souvent isolés et dépouillés de toute information lisible et compréhensible.

Après cette phase, il a fallu organiser la reprise d’activité et la protection des compagnons devenait la principale préoccupation.

Dans ce contexte, la FFB BTP 71 a centralisé pour ses adhérents deux commandes : d’une part de la solution « Hydro Alcoolique » et d’autre part des masques jetables, produits devenus rares et précieux.

Environ 5 tonnes de solution viennent d’être livrées aux adhérents, sans difficultés particulières.

Ce matin , nous avons réceptionné 80 000 masques. Pour cette commande, le chemin de la Saône et Loire fut difficile, complexe et laborieux. Ceux-ci se sont retrouvés bloqués en douane à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.

Le jeudi 23 avril, le Président Fabien ROSSIGNOL a envoyé un courriel à Monsieur Jérôme GUTTON, Préfet, lui demandant d’intervenir au plus tôt pour libérer ces masques, indispensables à la reprise de l’activité de notre secteur.

Une copie de ce courriel a été adressé à Mesdames/Messieurs les Parlementaires de notre département.

Merci à Monsieur le Préfet, aux sénateurs Marie MERCIER et Jérôme DURAIN et aux députés Josiane COURNELOUP, Cécile UNTERMAIER, Raphaël GAUVAIN et Rémy REBEYROTTE pour leur soutien et leur intervention au plus haut niveau d l’état qui ont permis de débloquer la situation.

Nous avons donc ce matin réceptionné 80 000 masques chez ASIA TRAITEUR de Monsieur Loc DUONG, sans qui cette opération n’aurait pas pu être menée.

La livraison aux adhérents débute le lundi 4 mai prochain