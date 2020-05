Face à la sécheresse la plateforme d’échange Céréalier-Eleveur est là !

Le manque de précipitations se fait durement ressentir sur l’ensemble de notre région, occasionnant comme l’année dernière un manque de fourrage pour de nombreux éleveurs ainsi qu’une sécheresse des sols pour les céréaliers

En aout dernier pour répondre à ce problème les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne Franche-Comté ont entrepris, avec une startup Bisontine et le soutien du Conseil Régional, de créer une plateforme d’échange céréalier/éleveur uniquement réservé aux agriculteurs.

En s’appuyant sur la diversité de notre agriculture, ce site fonctionne à la manière du « bon coin » en proposant non seulement de déposer les annonces pour l’ensemble des coproduits agricole (foin, paille, fumier, lisier…). Mais vous disposez également sur le site d’un contrat type d’échange céréalier/éleveur et de la calculatrice Arvalis. Vous permettant de calculer l’équivalence d’échange entre paille et fumier.

La mise en place de cet outil facilitera le passage difficile de la sécheresse. Mais il ne pourra pleinement fonctionner que si l’ensemble de la profession l’utilise. Nous vous invitons donc à déposer vos annonces mais également à faire connaitre cette initiative autour de vous !

Lien du site : https://www.echange-cerealier-eleveur.fr/