La Direction Régionale Bourgogne Enedis est mobilisée et soutient la relance de l’économie locale

Depuis le 16 mars, Enedis Bourgogne avec 970 salarié(e)s, et en tant qu’entreprise de service public a démontré sa capacité à adapter son organisation tout en assurant sa mission de service essentiel, en temps de crise exceptionnelle. Ce sont 10 000 interventions réalisées en deux mois sur la région Bourgogne. Suites aux annonces gouvernementales dans le cadre du plan national de déconfinement, Enedis se mobilise aux côtés de ses salariés pour une relance de l’ensemble des activités de l’entreprise.

Une organisation spécifique permettant la relance progressive de l’ensemble des activités en soutien à l’économie locale

Dans le cadre de son Plan de Relance d’Activités, la Direction Régionale Bourgogne a mis en place une organisation adaptée qui permettra aux salariés d’effectuer l’ensemble de leurs missions sur tout le territoire. En plus des activités essentielles, l’entreprise est désormais sur la relance des activités de service public en lien permanent avec les pouvoirs publics. De nombreux chantiers importants sont relancés sur la région en lien étroit avec les préfectures ; avec pour priorité ceux en soutien de l’activité économique : les raccordements pour les chantiers publics et pour les particuliers ; toutes les prestations à la demande de nos clients (mises en services, changements de fournisseurs, résiliations, modifications contractuelles) et le déploiement du compteur Linky.

La priorité d’Enedis est la préservation de la santé de tous ses salariés, ses prestataires et de ses clients. Avec le retour des salariés sur site et sur le terrain, les modalités sanitaires ont été réaffirmées et partagées pour tenir compte des différentes situations de travail (sur chantier, sur site, intervention chez le client, etc.).

Des valeurs de service public qui animent les salariés au quotidien

Les 970 salariés de la Direction Régionale sont mobilisés, le travail à distance est privilégié lorsque cela est possible, et le retour sur site sera progressif en fonction de l’évolution de la situation en lien avec les décisions gouvernementales. Les équipes sur le terrain se déploient sur la région, et contribuent ainsi à la relance des activités de l’entreprise, au service des Français.

Enedis Bourgogne est restée mobilisée pour assurer ces missions de services essentiels, désormais nous abordons une nouvelle étape pour permettre le déconfinement de nos équipes tout en assurant la protection de leur santé, et celle des clients.

La reprise progressive des chantiers doit permettre de soutenir la relance d’activité en région en lien avec les préfets et les maires. Les chantiers relatifs aux services essentiels (réseau d’eau, station de pompages, structures de santé...) ont été réalisés tout au long de la période de confinement pour assurer une satisfaction client optimale.