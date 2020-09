Restrictions sanitaires : les aides annoncées ne couvriront pas l’ensemble des pertes pour la CPME Saône et Loire

Communiqué de presse

Les nouvelles règles sanitaires entrainant la fermeture administrative totale ou partielle de cafés, restaurants ou salle de sport auront un impact économique majeur dans les régions et les secteurs concernés. De plus, de nombreuses entreprises appartenant à des secteurs connexes seront également frappés au cœur.







Des mesures de soutien ont d’ores et déjà été annoncées par le Premier ministre portant, en particulier, sur le chômage partiel, le renforcement du fonds de solidarité et sur des exonérations de charges sociales. Mais celles-ci sont conditionnées à une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 %.

« Ces aides sont clairement insuffisantes, se désole le président de la représentation des TPE-PME de Saône et Loire, et ne peuvent suffire à couvrir l’ensemble des pertes économiques engendrées par une décision gouvernementale. L’enjeu est aujourd’hui celui de la survie de très nombreuses entreprises confrontées à des difficultés sans précédent et dans l’impossibilité de prévoir l’avenir de leur activité à court et moyen terme.

Le gouvernement doit prendre pleinement la mesure de la situation, insiste Thierry Buatois ; au-delà des enjeux économiques et sociaux le dialogue doit prévaloir pour faire face notamment à la désespérance de nombreux indépendants qui se retrouvent acculés. »

« Sans remettre en cause la politique sanitaire, il est maintenant impératif que les éventuels « tours de vis » visant à éviter la propagation du virus, soient précédés de véritables échanges tant avec les territoires que les secteurs professionnels concernés pour éviter les coups de massues successifs sans une quelconque préparation, réclame le président Buatois pour conclure.»