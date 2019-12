10 bénévoles du Département récompensés le 22 novembre 2019

Le Comité Départemental 71 des Médaillés de la Jeunesse du Sport et de l’Engagement associatif dévoile les dix noms des bénévoles qui seront récompensés lors de la Soirée des Trophées de l’OMS de Châtenoy-le-Royal, et ce dans le cadre de la Journée Mondiale du Bénévolat.

Le Comité Départemental 71 des Médaillés de la Jeunesse, du Sport et de l’Engagement Associatif (CDMJSEA) participe cette année encore, dans le sillage de Fédération Française éponyme, à la Journée Mondiale du bénévolat.

A cette occasion dix bénévoles départementaux seront honorés le vendredi 22 novembre prochain, à partir de 19 heures, à la salle des fêtes, avenue Maurice Ravel, de Châtenoy-le-Royal.

Cette manifestation se déroulera dans le cadre de la Soirée des Trophées organisée par l’Office Municipal des Sports, laquelle récompense, au titre de la saison écoulée, les sportifs et les clubs méritant de Châtenoy-le-Royal.

Le Président du CDJSEA, Gérard Tollard, a bien voulu communiquer la liste des dix récipiendaires bénévoles du département de Saône et Loire :

- Christian Buchillet, de Tournus, Association Veloce

- Sylvie Conreur, de Torcy, secrétaire de l’OMS du Breuil

- Josette Grezaud, de Tournus, velo-club de Tournus - Véloce et Cercle de l’Amitié

- Anne-Marie Jaillot, de Digoin, animatrice gymnastique club loisirs 3e âge et de la retraite sportive de Loire-sur -Arroux

- Josette Lenoble, Le Creusot, secrétaire administrative du club Le Creusot Cyclisme

- Alain Mercier, Le Breuil, président de l’OMS, du Comité de la Sorne et de AAPPMA de Blanzy

- Camille Monnot, Dracy-le-Fort, membre de la Croix Rouge Française

- Henri Reignier, de Digoin, bénévole de la Foire exposition depuis 1994

- Jacques Serres, Le Creusot, retraite sportive du Creusot depuis le 1er septembre 1999 et animateur fédéral de cyclotourisme

- Marie-Thérèse Vannier, Les Bizots, bénévole de la Foire artisanale depuis 1992 et au Téléthon depuis 2008; bénévole aux « Amis d’Antoine Pelletier » association pour la défense du Patrimoine des Bizots depuis 1982.



JC Reynaud