Météo France place la Saône-et-Loire en vigilance orange neige-verglas

Même si l'épisode neigeux annoncé devrait frapper plus au sud sur l'axe rhodanien, la neige devrait faire son apparition ce soir ou dans la nuit en Saône et Loire. ACTUALISE avec les précisions du bureau de la sécurité civile et de la défense de Saône et Loire.