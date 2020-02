Début de semaine relativement frais sur la Saône et Loire

Sans surprise, la semaine dernière était vraiment une exception. Le thermomètre redescend en ce début de semaine sur la Saône et Loire.

Attention aux brouillards givrants sur tout le val de Saône tout au long de cette semaine, avec par endroits des risques de givre. Prudence donc à l'occasion de vos déplacements matinaux. Le thermomètre quitte sa zone de confort cette semaine avec du gel annoncé sur la première partie de la semaine. Passé le cap de la matinée, c'est un franc et radieux soleil qui devrait frapper en Saône et Loire avant que les températures remontent sur la seconde moitié de la semaine et le retour de la pluie.