La Saône et Loire présente au salon Mahana

La Saône-et-Loire est un territoire très apprécié des Lyonnais : en seulement 40 minutes ils peuvent profiter d’une multitude de richesses : espaces verdoyants, gastronomie, et dégustations autour du vin mais aussi nos itinéraires de randonnées : pédestre, vélo et équestre. C’est pourquoi l’Agence Touristique Destination Saône & Loire et 6 partenaires saône-et-loiriens, privés et publics, participent à l’édition 2020 du Salon Mahana.

Ces professionnels du tourisme présenteront de manière personnalisée leurs offres et leurs nouveautés. Les brochures 2020 de Destination Saône & Loire viendront, en appui, valoriser les pépites et les incontournables du département.

Les Lyonnais ont maintenant toutes les cartes en main pour programmer leurs séjours en Saône- et-Loire : en famille, entre amis, en couple, le temps d’un Country Break ou de vacances prolongées !

La mise à l’honneur au salon Mahana souligne la qualité de l’offre touristique en Saône-et-Loire qui sera valorisée tout au long du salon. Au programme : Jeu concours sur le stand pour gagner de nombreux lots pour venir découvrir le territoire, des interventions sur la Grande Scène du Salon pour présenter les nouveautés et les offres phares de Saône-et-Loire et des animations sur le stand sur les trois jours du salon!

Venez découvrir, échanger et partager avec l’équipe présente sur le stand, sur ce que la Saône-et- Loire est à même de vous offrir, sur le stand C 21 du 07 au 09 février 2020 de 10h à 18h !