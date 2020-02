TEMPETE CIARA - Des vents jusqu'à 100 km/h attendus en Saône et Loire

La moitié nord a été plongé en alerte orange aux vents violents mais la Saône et Loire ne devrait pas échapper à quelques coups de vents ce dimanche en soirée.

Pas d'alerte orange pour le moment pour notre département, mais sur un certain nombre de secteurs en hauteur ou dans les plaines, les vents pourraient bien atteindre les 100 km/h entre dimanche soir et mardi en Saône et Loire. Globalement, les vents ne devraient pas dépasser les 80 km/h. La prudence est toutefois de mise dans le cadre de la tempête Ciara qui frappera le nord de la France. Vigilance donc, il est donc recommandé de veiller sur vos extérieurs à tout ce qui est susceptible de s'envoler.