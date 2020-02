CORONAVIRUS - Les hôpitaux de Chalon sur Saône et Mâcon mobilisés en Saône et Loire

Sous la conduite du centre de crise du ministère des Solidarités et de la Santé, l’ARS Bourgogne-Franche-Comté fait évoluer l’organisation de la réponse sanitaire face au coronavirus-COVID-19. Dix établissements hospitaliers de la région sont désormais intégrés au dispositif.

En plus des CHU de Besançon et de Dijon, les deux établissements hospitaliers de référence habilités à prendre en charge les cas confirmés, 8 établissements de deuxième ligne sont mobilisés depuis ce début de semaine, au moins un par département :

• les centres hospitaliers d’Auxerre et de Sens

• les centres hospitaliers de Chalon-sur-Saône et Mâcon

• le centre hospitalier de l’agglomération de Nevers

• l’hôpital de Lons-le-Saunier

• l’hôpital Nord-Franche-Comté

• l’hôpital de Vesoul.



Rappel

Depuis le 24 janvier 2020, 12 cas de coronavirus ont été confirmés en France par le ministère des Solidarités et de la Santé, aucun en Bourgogne-Franche-Comté. Le risque provient du contact potentiel d’une personne en France avec un cas importé, c’est-à- dire ayant contracté la maladie dans une zone à risque : Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), Singapour, Corée du Sud, ou régions de Lombardie et de Vénétie en Italie. C’est pourquoi les autorités sanitaires ont instauré des mesures pour détecter au plus tôt et isoler les cas confirmés, afin d’éviter tout contact avec une population indemne.



Les consignes pour les voyageurs de retour de zones à risque

Le ministère des Solidarités et de la Santé rappelle les recommandations suivantes pour les personnes revenant de Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), de Singapour, de Corée du Sud, ou des régions de Lombardie et de Vénétie en Italie.

Dans les 14 jours suivant le retour :

• Surveillez votre température 2 fois par jour ;

• Surveillez l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (toux, difficultés à ?respirer...) ;

• Portez un masque chirurgical lorsque vous êtes en face d’une autre personne et lorsque ?vous devez sortir ;

• Lavez-vous les mains régulièrement ou utilisez une solution hydro-alcoolique ;

• Evitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, ?personnes âgées...) ;

• Evitez de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, ?maternités, structures d’hébergement pour personnes âgées...) ;

• Evitez toute sortie non indispensable (grands rassemblements, restaurants, cinéma...).

• Travailleurs/étudiants : dans la mesure du possible, privilégiez le télétravail et évitez les ?contacts proches (réunions, ascenseurs, cantine...) ;

• Les enfants, collégiens, lycéens ne doivent pas être envoyés à la crèche, à l’école, au ?collège ou au lycée, compte tenu de la difficulté à porter un masque toute la journée. ?En cas de signes d’infection respiratoire dans les 14 jours suivant le retour :

• Contacter le Samu centre 15 en faisant état des symptômes et du séjour récent en Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), à Singapour, en Corée du Sud, ou dans les régions de Lombardie et de Vénétie en Italie.

• Evitez tout contact avec votre entourage et conservez votre masque.

• Ne pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination.

Les gestes barrières pour tout le monde

À ce stade, il n’y a pas de recommandations sanitaires spécifiques pour la population générale.

Comme pour l’épisode actuel de grippe saisonnière, les mesures barrières sont efficaces :

° tousser dans son coude,

° utiliser des mouchoirs à usage unique

° porter un masque quand on est malade

° se laver régulièrement les mains



Plateforme téléphonique d’information

0800.130.000

Ce numéro répond aux questions sur le nouveau coronavirus de 9 heures à 19 heures, 7 jours sur 7.

Cette plateforme téléphonique n’est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux.

En cas de signes d’infections respiratoires dans les 14 jours suivant votre retour de Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), de Singapour, de Corée du Sud, ou des régions de Lombardie et de Vénétie en Italie, il faut contacter le 15.