Côté météorologie, encore un peu de patience... le soleil arrive en Saône et Loire !

A part quelques éclaircies, c'est une semaine encore bien arrosée qui s'annonce dans le département.

Il va falloir prendre son mal en patience pour espérer voir sortir un petit morceau de printemps ! Côté météorologie, c'est une nouvelle semaine parsemée de grisaille et d'averses qui nous attend. Les températures vont grimper à 13°c au fil des jours notamment mercredi et jeudi mais pas la peine de prévoir la pommade solaire. En fin de semaine, des gelées matinales sont plus que probables. Côté soleil, la franche et nette amélioration est attendue pour la semaine suivante... alors patience !