CORONAVIRUS - «Même les remparts d’Autun ne l’arrêteront pas» lance le Préfet de Saône et Loire, Jérôme Gutton.

C’était la Région de Mâcon au début. Désormais le CORONAVIRUS CODIV 19 est présent partout en Saône-et-Loire : Chalon sur Saône, Le Creusot, Montceau. «Même les remparts d’Autun ne l’arrêteront pas» lance le Préfet Jérôme Gutton. Avec Pierre Pribile, le directeur de l’ARS ils ont lancé un appel au civisme de toute la population : «Restez chez vous». C’est la seule consigne qui vaille. La crise sanitaire est plus grave jamais. Plus de 20 nouveaux cas en Saône-et-Loire en 24 heures. On a dépassé les 500 cas en Bourgogne – Franche-Comté. 28 personnes sont actuellement en réanimation, dont 3 en Saône-et-Loire.