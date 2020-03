Interdiction de la pêche et de la chasse jusqu'à nouvel ordre en Saône et Loire

Communiqué :

En application de l'article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, l’exercice de la chasse et de la pêche est interdit dans le département de Saône-et-Loire.

Toute action de chasse (tir, courre) ou de destruction d’espèces (tir, piégeage, déterrage), qu’elle soit collective ou individuelle, est interdite. Toutes les autorisations individuelles de destruction délivrées à ce jour sont suspendues.

Toute activité de pêche de loisir est également interdite. Cette mesure concerne la pêche amateur aux lignes comme la pêche amateur aux engins et aux filets.

Le préfet en appelle au civisme et à la responsabilité de tous pour freiner, de manière collective et solidaire, la propagation du Covid-19.