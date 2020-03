CORONAVIRUS - Le centre de santé départemental de Chalon sur Saône mobilisé sur la question de la téléconsultation

Les cinq centres de santé de Digoin, Mâcon, Chalon sur Saône, Montceau les Mines et Autun, qui devaient être équipés au mois de juin, sont opérationnels depuis hier mardi. Le Président André Accary a en effet voulu accélérer les choses avec la crise sanitaire liée au Coronavirus, pour accélérer diagnostics et prises en charge. POUR RAPPEL - le n° unique 03 85 39 71 00

Communiqué :

Grâce à la demande du président du Département de Saône-et-Loire André Accary auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le déploiement de la télémédecine dans les structures du centre de santé départemental prévu initialement dans le deuxième semestre 2020 se fera cette semaine.

Dans le contexte actuel de crise épidémique, le recours à la télémédecine est fortement encouragé. Le matériel nécessaire est déployé dans les 5 centres de santé départemental (+ l’antenne du Creusot dont les horaires de consultations ont été augmenté). La téléconsultation via la plateforme régionale TELMI installée par l’ARS pourra commencer à partir de ce mercredi 25 mars. Elle sera opérationnelle partout dès ce jeudi 26 mars.

La législation a été assouplie sur 2 points pour faciliter le recours à la téléconsultation :

• tous les patients peuvent accéder au service

• prise en charge à 100 % de la téléconsultation par l’Assurance maladie.



UN DÉPLOIEMENT DÉJÀ ENVISAGÉ DANS NOTRE CENTRE DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL

Le centre de santé départemental avait prévu ce déploiement courant 2020, la mise en place de la télémédecine – télé expertise puis téléconsultation. Compte tenu de la situation, il est devenu impératif pour le centre de santé de proposer la téléconsultation à tous, c’est pourquoi le Président Accary a souhaité en urgence sa mise en place. L’objectif étant ainsi de pouvoir assurer la sécurité et la continuité des soins des patients et des soignants.



Public ciblé :

Prioritairement pour les patients « cas possibles » à COVID-19 (primo consultation et suivi)



LE DÉPLOIEMENT AU CENTRE DE SANTÉ

Identification d’une salle dédiée par centre de santé pour permettre la réalisation des téléconsultations (1 cabinet dédié, voire 2 si nécessaire dans chaque centre sur une large amplitude)

Formation en cours de 2 voire 3 médecins par centre de santé pour démarrage opérationnel dès ce mercredi (à terme, l’ensemble des médecins pourra y avoir recours)

Equipement et paramétrage des différents cabinets en cours

Régulation par le centre de santé des patients qui bénéficieront d’une téléconsultation (sur critères médicaux).

Pratique :

Le patient souhaite un RDV au centre de santé, il contacte le n° unique 03 85 39 71 00, il est orienté vers une téléconsultation par un médecin régulateur du centre de santé.

Le médecin se connecte à la plateforme ARS - TELMI avec un ordinateur et une webcam afin d’établir la connexion avec son patient.

Le patient reçoit un mail ou un sms et est invité à se connecter : une tablette, un ordinateur avec webcam ou un smartphone suffit. Après avoir accepté, le patient est mis en relation et voit son médecin.

Le médecin complète le dossier médical du patient dans le logiciel métier comme habituellement.

En cas de prescription, le médecin adresse une ordonnance au patient sur son smartphone ou au pharmacien désigné par le patient.

Le coût d’une téléconsultation est identique à une consultation physique.

Le patient peut bénéficier du tiers payant. Le règlement en ligne par carte bancaire est en cours.



RAPPEL POUR LA PRISE DE RENDEZ-VOUS DANS LES 24 STRUCTURES DU CENTRE DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL

Prise de RDV à partir du numéro unique : 03 85 34 71 00 Suspension des prises de rendez-vous en ligne

Mise en place d’une régulation spécifique pour orienter les patients. Après un premier échange avec le personnel administratif, en cas de besoin d’avis médical, un médecin régulateur prend le relais et oriente les patients sur les plages horaires réservées aux consultations COVID 19 qui ont été organisées en fin de journée.



CONSIGNES SANITAIRES APPLIQUÉES AU CENTRE DE SANTÉ DÉPARTEMENTAL