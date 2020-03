CORONAVIRUS - 18 personnes hospitalisées à Chalon sur Saône, 74 à Mâcon... Le bilan en Saône et Loire

La vague de l'épidémie progresse en Saône-et-Loire.

Hier 26 mars, selon l'Agence régionale de santé, 145 personnes étaient hospitalisées dans les Centres hospitaliers de Mâcon (74), Chalon-sur-Saône (18), Le Creusot (32) et Paray-le-Monial (21). dont 22 avec des formes graves nécessitant une prise en charge en réanimation. Vingt-huit personnes sont décédées depuis le 12 mars des suites du Coronavirus-Covid19 en milieu hospitalier à Mâcon, Chalon-sur-Saône et au Creusot.

La gravité de la situation ne doit pas faire oublier qu’à ce jour, 42 personnes sont sorties d’hospitalisation et retournées à domicile.

Les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) requièrent une vigilance extrême, compte-tenu de la fragilité des résidents. Depuis plusieurs semaines, des mesures strictes ont été mises en place et les visites sont interdites. Des résidents et des personnels ont contracté le coronavirus- Covid19 dans plusieurs établissements. Sept résidents seraient décédés des suites du Covid 19. Dans ce contexte, le préfet a eu connaissance que des proches se seraient introduits dans un EHPAD par la force ou la ruse malgré les interdictions. Cette situation est inaceptable, sinon criminelle, et contrevient à toutes les mesures mises en place pour protéger les personnes les plus vulérables au Coronavirus. Le préfet a demandé aux services de police de parer à une telle situation.

Cette semaine, lundi et jeudi, des dotations complémentaires en masques, environ 66 000 pièces, ont été allouées notamment aux établissements de santé de Saône-et-Loire, centres hospitaliers, EHPAD, établissements médico-sociaux et services de soins à domicile.

Jérôme Gutton, préfet de Saône-et-Loire, tient à témoigner au nom des services de l'Etat, son entier soutien aux familles et aux proches des personnes touchées par le virus.

Il remercie chaleureusement tous les médecins, soignants et personnels qui, jour après jour, à l'hôpital, dans les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes, dans les établissements médico-sociaux, en ville et à la campagne, se battent sans relâche pour accompagner et soigner les malades.

Ses remerciements accompagnent également la délégation territoriale de l'Agence régionale de santé, ainsi que tous les agents de l'Etat et des collectivités territoriales, les personnels des entreprises chargées d'une mission de service public comme ceux des entreprises industrielles, commerciales et agricoles de Saône-et- Loire qui, tous les jours, sont également présents en tous points du département pour assurer le service public et les missions essentielles à l'activité économique.

