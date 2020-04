En Saône et Loire, La Poste va ouvrir 15 bureaux en plus, soit 42

Communiqué :

Alors qu’elle est en train d’accueillir ses 1,5 million de clients allocataires des prestations sociales, La Poste annonce un nouveau dispositif renforcé de sa présence territoriale avec pour objectif 10 000 points de contacts postaux ouverts d’ici la fin du mois. La distribution de la presse est rétablie 4 jours par semaine et le sera progressivement 5 jours par semaine à partir de mi-avril.

Ce sont plus de 100 000 postiers mobilisés, en proximité avec la population qui grâce à leur engagement font vivre le service public sur tout le territoire dans des conditions de sécurité maîtrisées.







Bureaux de poste : une accessibilité renforcée sur tout le territoire



La période de versement des prestations sociales se déroule actuellement dans de bonnes conditions grâce à une organisation adaptée, à l’engagement des postiers et au soutien des pouvoirs publics.



Dès cette semaine, en plus des 1 850 bureaux, La Poste renforce la présence postale afin de porter le nombre de bureaux opérationnels à 2 500.

La Poste va poursuivre ses efforts afin que soient ouverts d’ici la fin du mois d’avril 5.000 bureaux de poste avec des organisations et des niveaux de service adaptés (courrier, colis, Banque Postale et téléphonie mobile).

L’objectif : 10 000 points de contact postaux (bureaux de poste et réseaux partenaires) accessibles sur l’ensemble du territoire national tant en milieu rural qu’en milieu urbain.

La liste des bureaux de poste ouverts avec les jours et horaires est accessible sur laposte.fr.





Voici les bureaux de poste ouverts en Saône-et-Loire dans la semaine prochaine :



15 bureaux en plus des 27, soit 42 en Saône-et-Loire : Autun, Bourbon-Lancy, Buxy, Chagny, Chalon Lapierre, Chalon-sur-Saône République, Charnay-les-Mâcon, Charolles, Chatenoy-le-Royal, Chauffailles, Ciry-le-Noble, Cluny, Cronat, Cuiseaux, Digoin, Dompierre-les-Ormes, Epinac, Etang-sur-Arroux, Génelard, Gergy, Gueugnon, La Chapelle-de-Guinchay, Le Creusot, Louhans, Lugny, Mâcon Victor Hugo, Marcigny, Matour, Mervans, Montceau-les-Mines, Montchanin, Paray-le-Monial, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Marcel, Saint-Rémy, Saint-Vallier, Tournus, Tramayes, Verdun-sur-le-Doubs.







L’appui des points de services partenaires de La Poste



En Saône-et-Loire, une cinquantaine de points de services La Poste Relais commerçant et La Poste Agence Communale (dans les mairies par exemple) ouverts dans le département complètent ce dispositif de présence postale. Dans ces points de services partenaires, il est possible de faire des opérations postales et de retraits dans la limite des seuils de retrait en vigueur (350€/semaine pour La Poste Agence Communale et 150€/semaine pour La Poste Relais en zone rurale) et ainsi répondre aux besoins des clients qui seraient éloignés d’un bureau de poste.





Services de proximité : maintien des prestations 6 jours sur 7



Les prestations de portage de médicaments et de repas auprès des personnes âgées sont maintenues du lundi au samedi, tout comme les visites de lien social « Veiller sur mes parents », devenues gratuites pendant toute la durée du confinement.

« Veiller sur mes parents » élargit d’ailleurs son service en proposant (avec son partenaire Saveurs et vie) une offre de portage de repas cuisinés à tous ses clients.





Colis : la continuité d’activité est assurée, avec :