Solidarité-Numérique.fr, un remède contre la fracture numérique à l’heure de la crise du COVID-19

En cette période de confinement, Internet est devenu indispensable pour travailler, étudier ou encore consulter son médecin. Pour les éloignés du numérique c’est la double peine, en plus de subir le confinement comme l’ensemble des Français, ils peinent aussi à accéder aux services essentiels, comme les soins sanitaires par exemple. Pour répondre à cette urgence, une plateforme nationale existe : Solidarite-Numerique.fr et un numéro de téléphone 01 70 772 372 pour garantir l’accompagnement de ceux qui ne maîtrisent pas les outils numériques.

Plus de 2000 médiateurs qualifiés se sont portés volontaires pour aider les Français à effectuer des démarches simples du quotidien en leur apportant un accompagnement personnalisé, et plus de 120 tutoriels. Du télétravail à la télémédecine en passant par les démarches administratives en ligne : le numérique doit permettre à tous les Français de poursuivre autant que possible leurs activités quotidiennes dans l’espace numérique.

Cette plateforme peut aider les Saône-et-Loiriens et Saône-et-Loiriennes qui ont besoin d’aide dans leurs démarches pour faire leurs courses par Internet, faire leurs démarches liées au travail, faire l’école à la maison...