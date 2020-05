CORONAVIRUS - La ville de Louhans-Chateaurenaud met en place une série de mesures en faveur des commerces

Frédéric Bouchet, maire de Louhans-Châteaurenaud a annoncé une série de mesures sur la commune en faveur des commerces, bars et restaurants.



« La municipalité, consciente des difficultés traversées par les commerces, bars et restaurants en cette période de crise sanitaire, a souhaité apporter son soutien en mettant en place des mesures concrètes.

Ainsi, il a été décidé de :

=> geler les droits de place pour les commerçants non sédentaires (marchés),

=> ne pas facturer les redevances d’occupation du domaine public pour les bars et restaurants ayant une terrasse,

=> geler les loyers pour les commerces louant des bâtiments municipaux.

Ce sont des premières mesures d’urgence, mais d’autres suivront par voie de délibération lors d’un prochain Conseil Municipal. Nous adapterons ces aides en fonction de l’évolution de la situation et mettons tout en œuvre pour accompagner nos entreprises durant cette crise sans précédent. Soyez assurés que nous serons aussi présents pour soutenir notre activité économique lors de la reprise.

Nous avons également apporté un soutien financier à l’association Elan Gagnant, notamment pour l’impression d’affiches promotionnelles mais surtout pour la réalisation d’outils numériques promouvant les commerces ouverts et les services proposés (livraison, vente en ligne…).

Je remercie toutes celles et ceux qui œuvrent et nous accompagnent pour soutenir nos commerçants locaux. »

Frédéric Bouchet, maire de Louhans-Châteaurenaud