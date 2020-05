À ce jour, en Saône-et-Loire, 61 bureaux de poste (sur 80) et 76 agences postales communales (sur 105) sont ouverts.

Communiqué de la Préfecture de Saône et Loire

Il s’agit d’un vrai progrès pour que chacun ait accès, en cette période de crise sanitaire, aux services postaux, à proximité de chez soi. Rappelons que le 17 mars 2020, seuls 10 bureaux de poste étaient ouverts au public, le 20 avril 2020, il y avait 48 bureaux de poste et 64 agences postales communales ouverts.

Les boites sont désormais toutes rouvertes. Elles sont relevées quatre jours par semaine.

La distribution de la presse s’effectue tous les jours sauf dimanche et jours fériés et le courrier est distribué quatre jours par semaine.

Les jours et horaires d'ouverture des bureaux de poste sont consultables sur le site de la Poste :

https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste

Ces réouvertures sont directement liées aux échanges réguliers depuis le début du confinement entre les représentants de la Poste, la présidente de l’association des maires de Saône-et-Loire et le président de l’union des maires des communes rurales, à l’instigation de la préfecture sur le maillage postal et la distribution de la presse et du courrier.

La Commission départementale de présence postale, composée d’élus de ces deux associations de maires, présidée par M. Jean-Paul Diconne, maire d’Allerey-sur-Saône, se réunit quant à elle, chaque semaine, en présence de Pascaline Boulay, sous-préfète de Louhans. La prochaine réunion se tiendra le jeudi 7 mai afin d’évoquer les modalités du déconfinement pour les services postaux.

Récemment, le ministère de l’Économie et des Finances a confié à la Poste la commercialisation et la distribution de masques lavables à destination des très petites entreprises et petites et moyennes entreprises. Ces entreprises peuvent commander sur la plateforme accessible à cette adresse : https://masques-pme.laposte.fr.

Le préfet de Saône-et-Loire, Jérôme Gutton remercie chaleureusement les équipes de La Poste mobilisées en cette période, qui participent ainsi au service public et à l’intérêt général.

Il compte sur la direction de la poste pour compléter encore ses efforts, dans la perspective proche du déconfinement.