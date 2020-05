CORONAVIRUS - La Saône et Loire sur la bonne voie....

Communiqué de la Préfecture de Saône-et-Loire (6/05) :

L’épidémie de Covid-19 poursuit sa lente décrue, il est indispensable de continuer les efforts. Aujourd’hui comme après le 11 mai, le respect des gestes barrières et la distanciation physique restent les clés de la lutte contre l’épidémie.

Le 5 mai, selon l’Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, 225 personnes (+2 par rapport au 4 mai) étaient hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire. Dix-neuf patients (-2) sont pris en charge en réanimation. 104 personnes (stagnation par rapport au 4 mai) sont placées en soins de suite et de réadaptation. 472 personnes (+9) sont retournées à domicile après hospitalisation. Depuis le début de l’épidémie, 166 personnes sont décédées en Saône-et-Loire en milieu hospitalier (stagnation par rapport au 4 mai).

Selon le point épidémiologique de Santé Publique France du 29 avril, en Saône-et-Loire, à la date du 27 avril, 59 établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) avaient procédé à un signalement d’au moins un cas Covid-19 confirmé ou possible depuis le 1er mars. Sur la période du 1er mars au 27 avril, 332 résidents et 260 personnels étaient des cas confirmés ou possibles de Covid-19. 69 résidents étaient décédés dans les EHPAD de Saône-et-Loire.