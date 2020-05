CORONAVIRUS - CORONAVIRUS : 38 tests positifs pour 1722 personnes dépistées Saône-et-Loire

Communiqué de la Préfecture de Saône-et-Loire (20/05) :



Le 19 mai, selon l’Agence régionale de santé, 179 personnes étaient hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire pour le Covid-19 (-8 par rapport au 18 mai), alors que le 29 avril encore 243 patients étaient hospitalisés, selon la même source. Dix patients sont pris en charge en réanimation (-1 par rapport au 18 mai), ils étaient 38, le 6 avril dans ces services. 106 personnes ont pu être placées en soins de suite et de réadaptation (-3 par rapport au 18 mai). Depuis le début de l’épidémie, 552 personnes sont retournées à domicile après leur hospitalisation pour le Covid-19, soit 7 personnes supplémentaire depuis le 18 mai. Depuis le début de l’épidémie, 191 personnes (+4 depuis le 18 mai) sont décédées en Saône-et-Loire en milieu hospitalier des suites du Covid 19.



Le dépistage du Covid-19, dans le cadre de la stratégie nationale « Protéger, tester, isoler », poursuit sa montée en charge. C’est un dispositif majeur afin de circonscrire le virus et casser les chaînes de transmission. En Saône-et-Loire, selon l’Agence régionale de santé, depuis le 13 mai, 1722 tests de dépistage ont été réalisés dans les laboratoires. Pour 38 personnes, le test est positif.

Le préfet de Saône-et-Loire est allé à la rencontre des équipes de la Délégation Territoriale de l’Agence régionale de santé (DT-ARS) de Saône-et-Loire, mobilisées depuis le début de la crise sanitaire pour protéger la population, organiser et soutenir le système de santé face au Covid-19, en lien constant avec les acteurs de santé de Saône-et-Loire. Il remercie chaleureusement l’engagement quotidien des équipes.