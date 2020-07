LACS LAIVES - Jean-Claude Becousse a sollicité la Préfecture pour augmenter les capacités d'accueil du site

Avec un record de 700 entrées payantes depuis la réouverture au public le 13 juin dernier, le lac de Laives attire toujours plus de monde.

12 600 m2 de plages, 80 hectares de site naturel, c'est dire que le site de Laives dispose d'atouts impressionnants au regard de la situation sanitaire du moment. Compte tenu du contexte sanitaire et en accord avec les services de l'Etat, Jean-Claude Becousse et son équipe avaient opté pour limiter l'accès à 500 personnes simultanément sur le site, et bien évidemment essentiellement la plage. En dehors du premier samedi où une centaine de personnes n'ont pu accéder au site compte tenu de la limite imposée, globalement les choses se passent plutôt bien.

"On a l'atout du plein air"

Le lac de Laives dispose d'un joker face à la situation sanitaire. La plage n'a pas les contraintes d'une piscine municipale et l'esprit reste bon enfant. Une situation quelque peu idyllique qui trouve chaque année, un public de plus en plus large. Le bassin minier et le secteur du Creusot est d'ailleurs de mieux en mieux représenté au sein du public fréquentant les lieux. L'entrée payante fixée à 3 euros par adulte et 2 euros par enfant permet de limiter l'accès. Un accès payant de 9H30 à 18H avec des plages surveillées systématiquement par deux maîtres nageurs.

"Une analyse de l'eau tous les 15 jours"

Sur la question de l'état de santé de l'eau, "les analyses de l'eau sont au rendez-vous" rappellent en choeur Jean-Claude Bécousse et Virginie Prost, son adjoine. "Avec une température de l'eau à 24°c à 1 mètre de profondeur, l'eau est hyper claire. Des travaux ont même été réalisés afin d'améliorer la circulation de l'eau au niveau des plages". "Chaque année, ce sont 20 000 euros qui sont investis sur le site avec l'arrivée cette année de parasols ou l'amélioration des accès, auxquels viennent s'ajouter 34 à 35 000 euros en ressource humaine".

"Le succès des Lacs de Laives est particulièrement lié à la synergie de l'ensemble des acteurs du site, des pêcheurs, au restaurateur... au camping. C'est un éco-système à part entière". Et de toute évidence, le public y trouve son compte. Reste désormais à attendre la réponse préfectorale sur l'autorisation donnée à augmenter la capacité d'accueil.

Pour vous assurer des disponibilités en terme d'entée, vous pouvez contacter le 07 68 59 70 94, téléphone portable du personnel à l'entrée du site.

Laurent Guillaumé