Le conseil départemental de Saône et Loire salue l'annonce d'Emmanuel Macron de verser une prime COVID aux auxiliaires de vie

Prime Covid aux auxiliaires de vie à domicile : le Département communique.

Le Président de la République vient d’annoncer le versement avant Noël d’une prime Covid aux auxiliaires de vie à domicile. C’est une victoire pour ces personnels et une juste reconnaissance de leur engagement.

Pour financer cette décision, le gouvernement va ainsi engager 80 millions d’euros et les Départements autant, ce qui porte l’effort à 160 millions d’euros à l’échelle du pays. Cette avancée vient clore un débat lors duquel personne n’a rien lâché et pour lequel André ACCARY s’est beaucoup investi avec ses collègues Présidents de Départements de toute la France pour la juste reconnaissance de ce droit.

Au niveau de la Saône-et-Loire, une réflexion ainsi qu’un chiffrage étaient d’ores-et-déjà en cours et un vœu pour le versement de cette prime avait été adopté à l’unanimité par les Conseillers départementaux réunis en assemblée plénière le 14 mai au SPOT à Mâcon. En outre, la revalorisation de ce métier indispensable est une priorité assumée du département. Cela s’est traduit dès juin par l’acquisition de 50 véhicules qui seront mis prochainement à disposition des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).

Le Président du Département se réjouit de cette décision et confirme que la Saône-et-Loire prendra évidemment toute sa part dans l’abondement et le versement de ces aides. Il ajoute qu’« on le doit à ces femmes et ses hommes exemplaires qui se sont battus et continuent de se battre au quotidien auprès de nos aînés et de nos personnes handicapées, notamment ».

Dès les prochaines semaines, le Président soumettra une proposition aux élus Départementaux pour ne pas perdre de temps et ne pas laisser cette question en suspens.