Depuis le 11 mai, en Saône-et-Loire, 202 personnes sont décédées en milieu hospitalier des suites du Covid-19.

Communiqué de la Préfecture de Saône et Loire

Du 11 mai au 24 août 2020, 33 710 tests de dépistage Covid19 ont été menés en Saône-et-Loire. 300 personnes ont été testées positives (0,9% des personnes testées) et 1 317 identifiées comme cas contact (4,39 cas contacts par personne positive).

Le 24 août, selon l’agence régionale de santé, 3 personnes atteintes du virus Covid-19 étaient toujours hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire. Un patient était pris en charge en réanimation. Depuis le début de l’épidémie, 794 personnes étaient retournées à domicile après leur hospitalisation pour le Covid-19. En Saône-et-Loire, 202 personnes sont décédées en milieu hospitalier des suites du Covid-19.

La campagne de dépistage, au plus près de la population, se poursuit. Des dépistages ont été réalisés à Givry le 20 août sur le marché de Gueugnon et sur le marché de Montceau-Les-Mines le 22 août. 536 personnes ont ainsi été testées, et une personne a été détectée positive.

D’autres campagnes de dépistage sont programmées dans les prochaines semaines :