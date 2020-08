A 21 ans, Vincent Marlin, patron d'Arbol, réalise un joli coup avec ses gourdes distribuées dans toute la Saône et Loire

L'entreprise Arbol qui fête tout juste sa première année, implantée à Prissé, est née de cette volonté de supprimer le plastique et surtout de la réutilisation de matières premières. Le clin d'oeil d'info-chalon.com

A 21 ans, Vincent Marlin, était caché derrière le staff du Conseil Départemental de Saône et Loire, et c'est une discussion quelque peu inattendue qui a provoqué la rencontre. Le jeune patron qui a cofondé avec Jean Avenas l'entreprise implantée en Saône et Loire, entend se développer sur le secteur des gourdes recyclées et recyclables. Avec la ferme volonté de bannir le plastique dans leurs démarches, l'entreprise ARBOL, associe recyclage des matières premières et reboisement. En lien avec la Fondation Plantons pour l'Avenir, ARBOL associe la collecte de matières premières avec des points de ramassage qui vont s'étendre au fil des mois, notamment en ce qui concerne l'aluminium, et l'idée de planter des arbres à chaque gourde écoulée.

L.G