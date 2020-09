Nouvelle randonnée « Sur les pas du maquis » à Collonge-en-Charollais le 19 septembre

Suite au succès des deux randonnées de mémoire des 22 et 29 août, et aux nombreuses demandes de participation, le Comité du Souvenir Jean Pierson et la Municipalité de Collonge-en-Charollais organisent une nouvelle randonnée « Sur les Pas du maquis » le samedi 19 septembre 2020 à 8 H30.

Départ au monument des fusillés à Maranges, arrivée en Portus où se trouvait le grand « camp FTP Jean Pierson », puis réception à la maison des associations de Collonge-en-Charollais. Pot offert.

30 personnes maximum uniquement sur inscription.

Mail : [email protected]

Tel : 06 86 14 77 23 (Yves)

Difficulté : moyenne ; Dénivelé : 240 m ; Distance : 7 km ; Equipement : bonnes chaussures de marche ; Durée : 2 H 30.