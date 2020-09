CORONAVIRUS : Guère plus de 1% de cas positifs sur 37 790 tests réalisés en Saône-et-Loire

Communiqué de la Préfecture de Saône-et-Loire (03:09) :

Du 11 mai au 28 août 2020, 37 790 tests de dépistage Covid19 ont été menés en Saône-et-Loire. 378 personnes ont été testées positives (1 % des personnes testées) et 1 627 identifiées comme cas contact.

Le 28 août, selon l’agence régionale de santé, 5 personnes atteintes du virus Covid-19 étaient toujours hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire. Un patient était pris en charge en réanimation.?Depuis le début de l’épidémie, 794 personnes étaient retournées à domicile après leur hospitalisation pour le Covid-19. En Saône-et-Loire, 202 personnes sont décédées en milieu hospitalier des suites du Covid-19.

Afin d’interrompre la chaîne de contamination il est important d’identifier les cas contact.

L’application STOPCOVID permet à chacun de savoir s’il a été en contact avec un malade et de prendre les mesures qui s’imposent (isolement et dépistage) pour éviter de contaminer ses proches.

Chacun a la possibilité d’agir pour stopper la propagation du virus.