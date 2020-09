FETE DES VOISINS - Le Préfet de Saône et Loire demande aux Saône et Loiriens "d'éviter de prendre part à ce genre d'événements"

Initialement prévue le vendredi 29 mai 2020, la fête des voisins a été décalée au vendredi 18 septembre 2020 à cause du coronavirus.

Compte tenu de la situation sanitaire dans le département, Julien Charles, préfet de Saône-et-Loire recommande aux Saône-et-Loiriens d’éviter de prendre part à ce type d’événements.

L’accélération de l’épidémie en Saône-et-Loire, comme dans le reste du territoire national, et la multiplication de signalements dans des environnements familiaux et collectifs, doivent inciter à une plus grande vigilance encore.

Pour cela, le respect des gestes barrières et des distances entre personnes reste la solution la plus simple et la moins contraignante.

On peut tous être touchés. Alors, on doit se protéger. Ensemble, continuons de respecter les gestes barrières.