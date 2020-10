CORONAVIRUS - Un taux de positivité qui passe à 5 % en Saône et Loire

Le coronavirus circule activement en Bourgogne-Franche-Comté où six départements sont désormais classés en alerte. La reprise de l’épidémie commence à peser sur les hôpitaux. Préserver leurs capacités passe par la mobilisation responsable et solidaire de toute la population.

Les établissements de santé de Bourgogne-Franche-Comté prennent en charge 121 patients atteints de formes graves du coronavirus, dont 29 en réanimation, ce qui représente près de 15% des capacités régionales normales de réanimation.

Les hôpitaux s’approchent du seuil au-delà duquel ils seront contraints de déprogrammer des interventions non urgentes pour faire face.

Santé publique France recense depuis le début de l’épidémie 1 086 décès en milieu hospitalier et 657 en établissements médico-sociaux. 4 306 retours à domicile après hospitalisation sont par ailleurs répertoriés.

La moyenne des hospitalisations (11 par jour, entre 2 et 3 par jour en réanimation) confirme l’accélération significative du rythme de l’épidémie, dont l’impact reste différencié suivant les territoires.

Des situations contrastées

6 départements sont désormais placés en alerte, l’Yonne ayant rejoint la Côte-d’Or, le Doubs, la Nièvre, le Territoire de Belfort et la Saône-et-Loire.

C’est en Côte-d’Or (environ 110 cas pour 100 000 habitants) que l’incidence hebdomadaire reste la plus élevée, bien au-delà du seuil d’alerte de 50/100 000, en particulier dans la métropole de Dijon (plus de 150/ 100 000 habitants). Le taux de positivité des tests se monte par ailleurs à plus de 7% dans le département.

Dans l’Yonne et la Saône et Loire, l’incidence est supérieure à 60 /100 000 avec respectivement un taux de positivité de 7% et de 5%, témoignant d’une circulation intense du virus.

Le Doubs reste au-dessus du seuil d’alerte avec une incidence qui se stabilise ces derniers jours à moins de 60/100 000 habitants et un taux de positivité de près de 5%.

La situation se détériore en revanche dans le Jura, qui s’approche du seuil d’alerte avec une incidence de plus de 45/100 000 et un taux de positivité des tests de près de 5%.

Dans la Nièvre et le Territoire de Belfort, l’incidence s’établit ces derniers jours autour de 30/100 000 habitants, avec un taux de positivité inférieur à 3%.