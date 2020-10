Au 26 octobre, selon l’agence régionale de santé, 228 personnes atteintes du virus Covid-19 sont hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire (soit + 71 personnes hospitalisées en quatre jours). 18 patients sont pris en charge en réanimation (soit + 4 personnes en quatre jours). 249 personnes sont décédées en milieu hospitalier des suites de la Covid-19 (soit 11 personnes décédées en quatre jours).

La circulation du virus s’accroît rapidement au sein de la population : le taux d’incidence est de 430/100 000 habitants. Le taux d’incidence pour les personnes âgées de plus de 65 ans connaît rythme plus rapide et atteint 448/100 000.

Un couvre-feu a été mis en place à compter du samedi 24 octobre tous les jours de 21 h à 6 h dans l’ensemble du département.

Afin de s’assurer du respect de cette mesure, près de 240 gendarmes et policiers de Saône-et-Loire ont été mobilisés ce week-end afin d’effectuer des contrôles.

Le couvre-feu a été globalement bien respecté en Saône-et-Loire. Le préfet remercie les habitants du département pour leur responsabilité et leur civisme.

Pour limiter la propagation du virus, Julien Charles, préfet de Saône-et-Loire en appelle plus que jamais à la discipline collective.

Pour sauver des vies, pour nos soignants : ensemble, respectons les gestes barrières et les mesures mises en place en Saône-et-Loire.