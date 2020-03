"Fin du tarif réglementé du gaz : Gare aux discours trompeurs !" pour l'UFC-Que Choisir

Communiqué de presse

La fin programmée (d’ici 2023) du tarif réglementé du gaz1 ne va pas sans s’accompagner d’une recrudescence des campagnes de démarchage (téléphonique, à domicile) parfois agressives… Afin de couper court aux mauvaises pratiques et aux fausses informations, l’UFC-Que Choisir de Saône et Loire met à disposition des consommateurs une série d’outils sur son site Internet pour s’y retrouver (foire aux questions, lettres-types, etc.) et choisir en toute confiance de changer de fournisseur de gaz.

GAZ : L’HEURE EST AU DEMARCHAGE AGRESSIF DES FOURNISSEURS!

Avec la disparition du tarif réglementé, le marché du gaz est propice au démarchage de fournisseurs en quête de nouveaux clients. Les témoignages qui affluent auprès de notre association locale de Saône et Loire confirment des dérapages en tout genre et des pratiques commerciales trompeuses, jusqu’à la vente forcée et au changement d’opérateur sans le consentement du client.

CONSOMMATEURS : PRENEZ LE TEMPS ET COMPAREZ

L’UFC-Que Choisir de Saône et Loire rappelle que la disparition du tarif réglementé du gaz est progressive. En effet, s’il est devenu impossible d’y souscrire2, tous les consommateurs qui y sont déjà peuvent y rester encore plus de trois ans. L’extinction n’interviendra que mi 2023. L’UFC-Que Choisir de Saône et Loire a donc mis à votre disposition une foire aux questions http://www.ufcquechoisir71.fr/docpdf/faq-suppression-tarif-reglemente-de-vente-du-gaz.pdf pour en savoir davantage sur les modalités de cette disparition.

En tout état de cause, les abonnés au tarif réglementé sont invités à ne pas céder au chant des sirènes des démarcheurs. Notre comparateur gratuit et indépendant des offres Energie est là pour aider les consommateurs à choisir l’offre de marché la plus adaptée à leur profil de consommation, s’ils souhaitent dès maintenant changer de fournisseur en trouvant le tarif de gaz le plus compétitif et le meilleur contrat. L’UFC-Que Choisir a recensé les offres commerciales de fournisseurs de gaz présents sur le marché du particulier. Notre comparateur vous permettra de vérifier l’intérêt économique de la proposition qui vous a été faite.