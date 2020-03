Les Éditions Bordas, Éditions Nathan, Editions Retz et Editions Le Robert ouvrent leurs ressources pédagogiques en accès libre

Communiqué de la FCPE Saône et Loire

Certaines communes et collectivités territoriales sont actuellement confrontées à la nécessité de fermer des établissements scolaires.

Les Éditions Bordas, Éditions Nathan, Editions Retz et Editions Le Robert s’engagent pour assurer la continuité pédagogique auprès des élèves des établissements scolaires actuellement concernés par les mesures de confinement.

Dès aujourd’hui, les maisons d'édition ouvrent un accès libre à l’ensemble de leurs manuels numériques de primaire et de collège disponibles sur le Canal numérique des Savoirs : https://www.cns-edu.com.

Tous les manuels du CP à la 3e disponibles sous forme numérique sont désormais accessibles d’un simple clic sur le site https://adistance.manuelnumerique.com/